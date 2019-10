Otro caso es el de Bernardo Grinspum, primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín, que se lanzó a aplicar un amplio control de precios. Recuerdo que Ricardo Campero, su secretario de comercio, tuvo el dilema de si establecía o no el control de precios para las empanadas de atún durante las pascuas (esto ocurrió efectivamente, no es un chiste). Lo cierto es que se dispuso que las empresas productoras podrían modificar sus precios de venta en función de la exacta incidencia de la variación de costos y de la rentabilidad que a tales efectos establezca la secretaría de Comercio, no pudiendo sin autorización expresa modificar su rentabilidad histórica.