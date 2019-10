Biró es un piloto que está llevando a Aerolíneas Argentinas con un rumbo muy equivocado, no le está haciendo caso a lo que indican los instrumentos en su tablero, cada vez se acerca más al “punto de no retorno” (concepto aeronáutico que quiere decir que no se puede volver al punto de partida) y no se dio cuenta que el problema es el “combustible”. Los trabajadores deberían advertir que el comandante y la tripulación de su vuelo tienen desorientación espacial y que sus puestos de trabajo están en peligro. Dicho así, utilizando términos aeronáuticos, tal vez se recapacite a tiempo.