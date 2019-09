No obstante, seguís con otro buen año. Para hacerla mucho mejor, invertí en una máquina del valor de un departamento. Cabe destacar que no tenía casa propia, pero me la jugué. Me financió un proveedor. Le firmé unos pagarés en dólares, empecé a trabajar a full y de repente me entero de que no podía importar las tintas. Te hablan de DJAI. "¿Qué mierda es eso?", te preguntás.