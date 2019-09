Este oficial, que por entonces tenía 30 años, tenía un claro horizonte y no cejó en llevar su plan a la práctica, arrastrando al mundo a su máxima oscuridad. Creó un estado nacional donde los funcionarios tenían como objetivo la restricción de los derechos individuales, los jueces tenían que justificar leyes aberrantes, los médicos se especializaban en matar y no en salvar vidas, los empresarios en utilizar trabajo esclavo y producir para el homicidio, y así sucesivamente, generando una sociedad cuyo objeto era glorificar la muerte y no consagrar la vida de sus integrantes.