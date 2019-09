En ese tiempo, cuando la provincia de Buenos Aires presentó bandera de rendición frente a Mauricio Macri y la primer gobernadora bonaerense mujer aceptó no desdoblar, un joven candidato de un municipio del conurbano le dijo a Infobae: "Tal vez ganemos, aunque igual me va a dar mucha bronca que podamos ganar con esa visión impuesta desde la Casa Rosada, porque van a triunfar los más sectarios del PRO y no nos merecemos eso". En las primarias, Axel Kicillof los superó por más de 20 puntos.