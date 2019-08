No hay vacío de poder en la Argentina. Está claro. No hay vacío de poder. Puede no gustarnos cómo está gobernando pero al mando del lío está él (Macri). La situación es muy complicada en materia de precios, en materia de mercados y la mejor prueba de que se dieron cuenta (el Frente de Todos de que se equivocaron), esto es interpretación, es que no hubo desmentida de la desmentida. Ellos deslizan a través de off que el FMI habla de vacío de poder, el FMI lo desmiente y no hay desmentida de la desmentida.