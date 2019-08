Si bien Puigjané era un apóstol de la no violencia, se encontró con que Nicaragua, con el liderazgo del Frente Sandinista, había derribado a Antonio Somoza. Volvió a Buenos Aires y no pasó mucho tiempo para que el MTP intentara asaltar el cuartel de La Tablada, el 23 de enero de 1989. Si bien Piru Puigjané no participó del ataque, el juez Gerardo Larrambebere, a cargo de la causa, requirió su presencia en los tribunales. Puigjané fue y allí empezó un calvario que duró más de siete años. Para Amnistía Internacional se trató de un preso de conciencia, para el Poder Judicial de un partícipe necesario.