No es fácil imaginar anuncios económicos que hagan cambiar por completo las expectativas de los agentes económicos. Dicho en otras palabras, no veo qué puede anunciar el Gobierno para generar un shock de confianza que modifique significativamente el humor de los electores. Además, tampoco tiene margen en el Congreso para encarar, a dos meses de las elecciones de octubre, reformas que mejoren la economía. Pero aunque tuviera ese margen llevaría tiempo ver el fruto de las mismas. Es decir, no se verían los resultados positivos antes de octubre.