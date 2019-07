Si -como argumenté arriba- el problema no es el feminismo sino la ideología, la solución no puede ser una ideología alternativa o el retroceso hacia modos patriarcales de vinculación. Por el contrario, hoy más que nunca debemos reclamar el respeto a la libertad de pensamiento y al pluralismo de ideas en la búsqueda de soluciones a los problemas aún no resueltos que dificultan la integración plena de las mujeres a los medios de producción y a la vida pública. Para ello es necesario que ejerzamos nuestra capacidad de perdonar, que -según Arendt- contrariamente a la venganza, es la única reacción que no se limita a re-accionar, sino que actúa de manera nueva e inesperada, incondicionada por el acto que la provocó y por lo tanto liberando de sus consecuencias tanto a aquel que perdona como a aquel que es perdonado. Perdonar, entonces, no significa negar la historia de opresión patriarcal que nos une en nuestra condición de mujeres, ni renunciar a la lucha por combatir todo tipo de opresión presente en la actualidad (patriarcal, de clase, racial, etc.), sino evitar que sea la opresión patriarcal la que nos defina como mujeres, determinando nuestra visión del mundo y limitando nuestra capacidad de actuar, es decir, de comenzar algo nuevo.