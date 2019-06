Por lo que ya va dicho, ningún otro partido político puede hablar de reformar la educación con la autoridad política que nos da el esfuerzo cumplido. No se trata de repetir fórmulas sino de recuperar aquel espíritu de innovación que nos permitió, en aquel gran Codicen presidido por Germán Rama, producir tantos cambios fundamentales. Algunos no pudieron ser derogados, como las escuelas de tiempo completo; otros sí, como el programa pedagógico de la enseñanza media, sustentado en los nuevos centros de formación docente, que se derogó sin la menor evaluación, para retornar a un viejo y vetusto programa, que notoriamente no logra ni siquiera el objetivo mínimo de retener a los alumnos en el sistema.