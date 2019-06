A fines de mayo de 2019 los 28 países miembros de la Unión Europea eligieron un nuevo parlamento, el noveno desde la realización de las primeras elecciones en 1979. Aunque los resultados no confirmaron los temores de un triunfo aplastante de los euroescépticos, no cabe duda de que la nueva configuración del cuerpo legislativo no solo hará más difícil avanzar hacia una mayor profundización de la unión. Si bien no forma un bloque unido, la derecha populista podría poner obstáculos a la aplicación de la legislación comunitaria en los países donde dirige o participa en el gobierno, agravando las fracturas que ya son evidentes.