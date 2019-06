En ese contexto, el juramento a la bandera, en la fecha del nacimiento del héroe fundador de la nacionalidad uruguaya, se carga de sentido. No es reverenciar un paño coloreado. Es asumir lo que se es como ciudadano. Es la ocasión también para que se recuerde a José Artigas. La bandera es el símbolo que todas las naciones del mundo, desde siempre, asumen como identificación. ¿Existe un Estado soberano sin bandera? En los Estados Unidos, primera de las repúblicas modernas, es tradición diaria en la mayoría de las escuelas (allí no hay autoridad nacional de educación) izar la bandera recitando una alocución, que ha sido discutida por algunos por su referencia religiosa pero no por su valor cívico.