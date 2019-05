Por supuesto, la repetición no es una solución pedagógica milagrosa, seguramente haya mejores herramientas que esa, pero mucho peor es no asistir al alumno para que mejore su rendimiento y mandarlo a la calle con un certificado de que sabe lo que realmente no sabe. Profesores de Secundaria se han encontrado alumnos egresados de primaria que directamente no sabían leer ni escribir. Llegan al liceo y rebotan. Como van a rebotar en la vida todos aquellos que salgan al mundo laboral con esa preparación tan precaria.