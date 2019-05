El problema es que el resultado de las últimas elecciones nacionales en Argentina —y especialmente el de la última elección presidencial— lo han determinado los votos negativos, no los positivos. El argentino promedio termina votando al candidato que menos detesta, no al que más ama. Esto habla pestes del sistema político actual (o de quienes lo integran), incapaz de generar gobernantes que sean más atractivos que espantosos. Pero ese es otro tema. Lo cierto es que las encuestas generan mediciones sesgadas hacia el voto positivo o, dicho de otra forma, mediciones que subrepresentan al voto negativo. Incluso las encuestas sobre un hipotético ballotage lo hacen, porque el encuestado tiende a responder desde su frustración con el gobierno actual, pero tiende a votar de manera más equilibrada, tomando en cuenta más seriamente cuán espantosa le resulta la alternativa no oficialista.