López Obrador viene sosteniendo que el problema migratorio no se resuelve con deportaciones; y también analizó que en la presidencia de Barack Obama se deportaron a más migrantes que en lo que va del gobierno del presidente Donald Trump. "No es un asunto de ahora y agregaría otra cosa, en ese tiempo las deportaciones eran mayoritariamente de mexicanos", detalló. Actualmente, según cifras del Presidente, únicamente el 16% que migra a Estados Unidos del sur son mexicanos. "No queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, ni meternos en sus confrontaciones políticas. Tenemos una relación de amistad y al mismo tiempo estamos pidiendo que se atienda el problema con desarrollo", reiteró.