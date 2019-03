"El trastorno de personalidad antisocial es una afección mental en la cual una persona no logra distinguir el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a antagonizar, manipular y tratar con dureza, indiferencia e insensibilidad a los otros, sin mostrar culpabilidad ni remordimiento por su conducta. A menudo violan la ley, convirtiéndose en criminales. Pueden mentir, comportarse impulsiva o violentamente y tener problemas con el uso del alcohol y las drogas. Debido a sus características, no pueden cumplir con responsabilidades relacionadas con la familia, el trabajo o la escuela". El párrafo, tan preciso en la descripción de ciertas conductas de actualidad en el escenario político argentino que parece preparado ex profeso, puede ser encontrado en la página web de una de las instituciones de excelencia en el mundo de la psiquiatría: la Clínica Mayo.