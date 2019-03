Por otro lado, Friedrich Hayek expresó que la sociedad es un "orden extenso" y no son fáciles de entender sus procesos. Adam Smith trató de explicarlo y recurrió a la metáfora de la "mano invisible del mercado". No es una metáfora muy acertada porque da la idea de que hay una mano que maneja la economía, lo cual no es cierto. Más preciso fue Frédéric Bastiat, que tomó la idea de Adam Smith, le sacó la mano y dijo: "Lo que se ve y lo que no se ve en la sociedad", y lo que no se ven son los procesos y las causas. Es evidente que muchos no ven esos procesos (o no quieren verlos) y la teoría liberal es sistemáticamente rechazada por la mayoría de los políticos, los académicos, los periodistas y los comunicadores sociales, los cuales se refieren en sus artículos y discursos a conceptos contrarios al mercado y cuando no, marxistas.