El mensaje es enorme y como siempre dramáticamente actual. Si Moisés tiene que dar cuenta, significa que todos debemos dar cuenta, que todos somos iguales. Que no hay más iguales que otros. Que no importa el cargo que tenés o que tuviste. No importa la posición social, económica o política que tenés o que tuviste. No importa el estrato de donde venís o donde querés ir.