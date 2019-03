Al llegar lo encontré parado junto a la barra donde los mozos iban en busca de los diferentes platos. Me saludó con afecto y me invitó a ocupar alguna de las mesas que estaban libres. Hablamos de esos días alfonsinistas y de las frustraciones que como peronistas vivíamos por entonces. Le pregunté por su vida sabiendo que allí había un trozo de nuestra historia. Así, entre anécdotas que permiten a dos desconocidos ganarse mutuamente la confianza, me dijo que quería que fuera adjunto de su cátedra. Antes de hacerlo me advirtió lo que sabía de mí. Y hasta me comentó críticamente algunos artículos que yo había escrito sobre el principio de legalidad, sobre el "dolo condicionado" y sobre una "tesis" que publiqué en esos días sobre los dilemas que acarrea la "instigación por omisión" en el delito.