No quiso hablar del Fondo Monetario. Pero debería señalársele que el apretón del organismo financiero es muy serio, que ese apretón continuaría en la próxima administración, que la sociedad está castigada por una presión impositiva (la más alta de la historia nacional) y financiera (con tasas del 70% aunque acaban de anunciar que para pymes habrá mucho menores, de un 30%, igualmente caras, porque siguen la marcha inflacionaria). La industria está apagada. El comercio mucho más. Cierran plantas de producción porque no hay demanda. En los últimos meses bajaron la persiana más de 2500 comercios. En estas semanas los establecimientos industriales están operando con el 50% de sus posibilidades. Ello se traduce en más desocupación por la expulsión de los trabajadores. En muchas áreas los niveles no son diferentes a los del 2003, cuando se procuraba salir del default. Una comparación que da vergüenza.