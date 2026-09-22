Tras operación de extensión de dominio a Lili Pink: la empresa anunció demanda por irregularidades en la investigación por parte de la Fiscalía

Dueños de Lili Pink preparan demanda por irregularidades en la investigación por parte de la Fiscalía créditos archivo Colprensa | Fiscalía | Lili Pink

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El 21 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la Nación reportó un segundo operativo de extinción de dominio sobre bienes asociados a Lili Pink, marca de ropa interior femenina, por su presunta relación con una investigación por contrabando y lavado de activos.

La actuación se produjo después de varios cuestionamientos judiciales sobre el caso. Cuatro jueces declararon ilegales elementos probatorios y otro negó la medida de aseguramiento contra los imputados, considerando insuficiente la sustentación presentada por el ente acusador.

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La defensa sostuvo que las medidas alcanzaron bienes sin relación con la compañía y adquiridos antes de su creación. Andrés Jiménez, integrante del equipo defensor, afirmó: “Nuevas medidas sobre bienes ajenos a la marca. La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre bienes que, según la defensa, no tienen relación con Lili Pink e incluso fueron adquiridos antes de su existencia. Grave afectación patrimonial. La defensa considera que estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia”.

La defensa, integrada por el abogado Andrés Jiménez, sostuvo que las medidas del ente acusador alcanzaron bienes sin relación con la compañía y adquiridos antes de su creación- crédito Ejército Nacional

Los abogados advirtieron que las nuevas decisiones podrían ser una represalia por los “fracasos” del ente acusador durante las audiencias preliminares, en las que no logró que se ordenara la detención de los procesados. También señalaron una diferencia en el ritmo de las investigaciones: una denuncia sobre presuntos hechos de corrupción en la Dian permanece sin avances relevantes, mientras el expediente de la marca ha sumado actuaciones cada semana.

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Los dueños de Lili Pink plantean una demanda de reparación contra las decisiones patrimoniales, que fueron objeto de reproches judiciales. La Fiscalía debe presentar el escrito de acusación mientras continúa el capítulo de extinción de dominio, y el juicio será el escenario para que la defensa cuestione los señalamientos y el ente acusador sustente la responsabilidad atribuida en la imputación.

La defensa, integrada por el abogado Andrés Jiménez, sostuvo que las medidas del ente acusador alcanzaron bienes sin relación con la compañía y adquiridos antes de su creación - crédito Visuales IA

“La Fiscalía ya ha recibido serios cuestionamientos judiciales. Cuatro jueces han declarado ilegales elementos probatorios dentro del proceso y, posteriormente, otro juez negó la medida de aseguramiento al considerar insuficiente la sustentación presentada por la Fiscalía. Ahora esas actuaciones vuelven a ser utilizadas para justificar nuevas medidas patrimoniales”, advirtió Jiménez en entrevista con Semana.

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Fiscalía vincula a empresa de preservativos masculinos como pieza clave en el esquema de lavado

Empresas fachada en la mira, una fabricante de preservativos vincula el caso Lili Pink - crédito VisualesIA Infobae

La Fiscalía General de la Nación vinculó a Unique International S.A.S., fabricante de preservativos masculinos, con el esquema de contrabando y lavado de activos investigado en el caso Lili Pink, tras detectar domicilios compartidos, movimientos financieros sin respaldo y relaciones comerciales presuntamente ficticias. La actuación amplía el proceso contra una red que habría usado sociedades con distintos objetos comerciales para dar apariencia de legalidad al ingreso de mercancías y a operaciones contables durante más de una década.

Al cierre de una audiencia de imputación de más de cuatro horas, el ente acusador solicitó medidas restrictivas de la libertad contra los procesados. La investigación penal continúa abierta y abarca otras empresas que pudieron haber sido utilizadas por la organización.

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Domicilios comunes y mercancía sin respaldo comercial

La fiscal delegada Alejandra Gómez Freidel expuso que Unique International S.A.S. fue constituida y administrada por integrantes del mismo grupo investigado, pese a que su objeto social difería del de las sociedades dedicadas a textiles, juguetería y prendas de vestir.

La funcionaria sostuvo ante el estrado judicial: “Se hará mención también a la empresa denominada Unique International S. A. S., que pese a no tener el mismo objeto social dedicado a la comercialización de prendas de vestir, juguetería, entre otros, sino a la fabricación de preservativos masculinos, sí hace parte de las empresas creadas por los mismos miembros de la organización delictiva”.

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La compañía compartía dirección con Pinklife S.A.S. y FAS Moda S.A.S., un patrón que la Fiscalía interpretó como parte de un manejo centralizado del conglomerado. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) realizó procedimientos de aprehensión sobre las tres firmas y encontró mercancía de FAS Moda S.A.S. bajo custodia de Unique International, sin documentos que demostraran una relación comercial válida.

El decomiso en Unique International S.A.S. alcanzó los $149.521.635 e incluyó elastómeros termoplásticos, una materia prima vinculada con la actividad declarada por la empresa. Algunos documentos de respaldo figuraban a nombre de FAS Moda S.A.S., mientras que las declaraciones de importación contenían remisiones manuscritas, espacios sin completar y productos sobreetiquetados que dificultaban establecer su origen y destino

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