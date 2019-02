Cristina aparece expectante. Tiene una enorme dificultad para crecer. No aparece. Se esconde. No puede hablar. Con muy pocas excepciones, casi no tiene equipo para mostrar. Cada día aparece alguna declaración agresiva de alguno de los suyos que le aleja al votante independiente. Es muy fuerte en algunas regiones pero eso aún no le alcanza. La foto de los intendentes que la apoyan junto a su hijo, a Hugo Moyano y al antisemita cartapintada Santiago Cúneo no es especialmente atractiva para el votante independiente. Estará obligada a desfilar por Tribunales en plena campaña Pero, en caso de enfrentarse contra Macri, tendrá finalmente una gran chance.