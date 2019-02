En los últimos 15 años India, con una población calculada en 1.300 millones, ha quintuplicado su PBI, pasando de 508.609 a 2.601.000 miles de millones de dólares. Según el Banco Mundial, el ingreso per cápita nominal es de 1980 dólares. Vietnam en su escala relativa reproduce el comportamiento de India. El PBI pasó de 35.064 en 2002 a 223.780 miles de millones en 2017. Con una población de 96 millones, el ingreso nominal per cápita es de 2340 dólares. Sin embargo, cuando las cifras se calculan por poder de compra el ingreso per cápita alcanzaría a 7738 para India y 6450 dólares para Vietnam.