a) I have no idea about the dollars.

b) Je n'ai aucune idée de la valeur du dollar.

c) Non ce ne frega niente del dollaro.

d) Ich weiß nichts über den Dollar und es ist mir egal.

e) No Brasil pensamos em real, ninguém se importa com o dólar

f) ¡Qué se yo, pana! Sin el dólar se mueren ustedes, ¿no?