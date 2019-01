Mi punto central es que solo podemos explicar nuestra decadencia, o si se prefiere, cómo salir de la decadencia, debatiendo los valores que tienen que regir en la mayoría de la sociedad y no limitarnos a repetir todo el tiempo que hay que bajar el gasto público y los impuestos. Para cambiar la Argentina, el debate es mucho más profundo que esas dos simples afirmaciones, de las cuales, aclaro, no reniego. Solo insisto en que si no cambiamos los valores que llevaron a tener un gasto público disparatado y un sistema tributario confiscatorios, nunca vamos a tener un crecimiento sostenido.