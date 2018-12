Me encantaría poder cerrar este año 2018 hablando de un Israel y un Medio Oriente donde la situación geopolítica haya mejorado, donde la violencia y la apatía no sean una constante en una región que sigue siendo capaz de lo mejor y lo peor. Entre lo mejor, destacar los espacios de convivencia donde judíos, árabes y cristianos han demostrado signos de tolerancia que no siempre son perceptibles en Occidente. En ese aspecto, destacar también a la ciudad de Jerusalén, que a lo largo de este año se ha llevado innumerables titulares y no siempre por aspectos tan negativos como la violencia. El traslado de varias embajadas de Tel Aviv a Jerusalén hacía prever escenas de violencia y terrorismo por los más agoreros. Nada más lejos de la realidad. La mudanza no solo ha sido una justa decisión histórica de reconocer a la ciudad como capital de Israel, sino un incremento de las posibilidades económicas de la que es la ciudad más pobre de Israel. Más empleo y mejora de condiciones socioeconómicas son solo algunos de los resultados más palpables y de los que se han beneficiado vecinos tanto árabes como judíos.