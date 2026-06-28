EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy domingo 28 de junio: lluvias y el fin a una ola de calor marcarán la jornada

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El SMN prevé un panorama de lluvias intensas

Este domingo 28 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un panorama de lluvias intensas y un alivio térmico en gran parte del país. El desplazamiento de una circulación anticiclónica hacia Estados Unidos marcará el fin de la onda de calor en estados como Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. No obstante, el ambiente vespertino se mantendrá caluroso, con máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca.

El desplazamiento de una circulación anticiclónica hacia Estados Unidos marcará el fin de la onda de calor en estados como Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, la interacción de circulaciones ciclónicas, vaguadas y las ondas tropicales núm. 12 y 13 desatará un temporal de precipitaciones. Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como lluvias muy fuertes en Guanajuato, Estado de México y Morelos. Asimismo, la Ciudad de México y otras catorce entidades esperan intervalos de chubascos con lluvias fuertes.