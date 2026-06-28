James Rodríguez habló del desafío que representa Ghana: “Es un equipo duro, con jugadores de gran físico”

James Rodríguez anticipó un partido exigente frente a Ghana y destacó la fortaleza física del conjunto africano. - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La Selección Colombia ya cambió el chip tras asegurar el primer lugar del Grupo K del Mundial 2026. Luego del empate 0-0 frente a Portugal en Miami, el capitán James Rodríguez dejó atrás el análisis del compromiso y comenzó a enfocarse en el siguiente desafío de la ‘Tricolor’, dando su opinión sobre Ghana, rival en los dieciseisavos de final.

El mediocampista de 34 años reconoció que el equipo africano será un adversario complicado por sus características físicas y aseguró que Colombia deberá aprovechar los días de descanso para preparar de la mejor manera el compromiso que definirá el paso a los octavos de final.

PUBLICIDAD

James destacó el nivel de Colombia frente a Portugal

Aunque lamentó la falta de efectividad en ataque, James Rodríguez se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo de Néstor Lorenzo frente a una de las selecciones consideradas favoritas al título.

“Jugamos un partidazo contra un rival grande como Portugal; lo dije en el partido pasado, que contra rivales que dejan jugar es más cómodo para nosotros, lamentablemente nos faltó el gol”, afirmó el volante colombiano al término del encuentro según EFE.

El ’10′ también destacó el trabajo colectivo de la Selección Colombia, resaltando la actuación en todas las líneas frente a un rival con futbolistas de amplia trayectoria internacional.

PUBLICIDAD

“Hicimos un partido bueno en todas las líneas, nos hemos medido contra un rival grande que tiene jugadores de gran experiencia, que tienen historia y juegan en equipos grandes”, señaló el medio.

Pese al empate sin goles, Colombia terminó como líder del Grupo K con siete puntos, por delante de Portugal, y dejó una de sus mejores presentaciones en lo que va del torneo.

Colombia igualó 0-0 con Portugal, terminó como líder del Grupo K y dejó una destacada actuación en Miami. - crédito vía Reuters/Sam Navarro

Con este resultado Colombia jugará los dieciseisavos de final contra Ghana el 3 de julio en Kansas City, mientras que Portugal se enfrentará a Croacia el 2 de julio en Toronto, y en octavos de final podría medirse a España.

PUBLICIDAD

James advirtió sobre el poder físico de Ghana

Con la clasificación asegurada, todas las miradas ahora están puestas en el compromiso frente a Ghana. Al ser consultado por el próximo rival de Colombia, James dejó claro que espera un partido completamente distinto al disputado ante Portugal.

“Ghana es un equipo duro, con jugadores de gran físico, parecidos a los de República del Congo. Será muy duro, aunque tenemos cinco días para recuperarnos. Falta todavía, habrá que estar tranquilos y preparar ese partido de la mejor manera”, manifestó.

El capitán considera que el conjunto africano tiene características similares a las que mostró República del Congo durante la fase de grupos, especialmente por su intensidad física y la presión constante sobre el rival.

PUBLICIDAD

En otra intervención, reiteró esa idea y explicó que Colombia primero deberá recuperarse físicamente antes de enfocarse en el análisis táctico.

La Selección Colombia avanzó invicta a los dieciseisavos de final y buscará seguir su camino en el Mundial 2026. - crédito EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Colombia buscará seguir haciendo historia en el Mundial

El empate frente a Portugal confirmó el buen momento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. La Selección Colombia no solo terminó invicta en la fase de grupos, sino que además dejó una imagen sólida ante una selección liderada por Cristiano Ronaldo.

Durante varios pasajes del compromiso, el conjunto colombiano dominó la posesión del balón, generó las opciones más claras y estuvo cerca de quedarse con la victoria. Incluso, en el tiempo de reposición, un gol de cabeza de Dávinson Sánchez fue invalidado tras la revisión del VAR.

PUBLICIDAD

Colombia registra un balance positivo ante selecciones africanas en los Mundiales, con tres victorias y una sola derrota. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Así le ha ido a Colombia contra selecciones africanas en los Mundiales

La historia favorece a la Selección Colombia cuando enfrenta a rivales africanos en la Copa del Mundo.

Hasta el momento, el balance es de tres victorias y una derrota:

Francia 1998: triunfo 1-0 sobre Túnez, con gol de Léider Preciado.

Brasil 2014: victoria 2-1 frente a Costa de Marfil, con anotaciones de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Rusia 2018: triunfo 1-0 contra Senegal, gracias al gol de Yerry Mina.

Italia 1990: la única derrota fue ante Camerún, que se impuso 2-1 en los octavos de final.

Ese historial alimenta la ilusión de la afición colombiana, aunque James Rodríguez dejó claro que el antecedente no garantiza nada y que el poder físico de Ghana exigirá la mejor versión de la Selección Colombia en un partido que definirá la continuidad del equipo en el Mundial 2026.