En el mundo de la tecnología, cuando un fenómeno se vuelve exitoso, se adopta la forma natural de hacer las cosas. Lo hemos visto con la invasión de las redes sociales que hoy en día forman parte de nuestras vidas como un integrante más, y lo mismo está ocurriendo con la Internet de las Cosas o the Internet of Things (IoT). Es un concepto que no solo tiene el potencial de afectar la forma en que vivimos sino también cómo trabajamos. Con los costos de conectividad y almacenamiento bajando drásticamente, y la creación de más dispositivos con capacidades de wifi y sensores, el nuevo desafío es vincular no solo a las personas, sino también a las cosas a través de la red.