El Congreso de la República dio otro paso para imponer nuevas multas a comerciantes y empresas con negocios ilegales en Colombia

El comercio exterior es clave para la economía colombiana y el Gobierno y los gremios buscan que haya transparencia para la actividad - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Las comisiones segundas de Cámara de Representantes y Senado de la República aprobaron por unanimidad, en primer debate, el proyecto de ley del Régimen Sancionatorio Aduanero durante una sesión llevada a cabo el 19 de mayo de 2026. La decisión representa un paso crucial en el fortalecimiento del sistema de control aduanero y la lucha contra el contrabando en Colombia.

La aprobación inicial del Régimen Sancionatorio Aduanero implica la modernización de la normativa, la aplicación de multas proporcionales y un enfoque revisado en el proceso sancionatorio. El proyecto busca prevenir vacíos jurídicos e impunidad en materia de infracciones aduaneras, y la adopción definitiva será determinante para operadores, importadores, exportadores y toda la cadena de comercio exterior del país.

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Riesgos legales y calendario para la aprobación del Régimen Aduanero

El trámite legislativo enfrenta un calendario estricto para obtener la sanción presidencial y entrar en vigor. Si el proyecto no completa su aprobación entre el 1 y el 5 de junio, podría no cumplir los plazos requeridos para revisión y publicación antes del 20 de junio de 2026.

El cronograma para trámite legislativo y de sanción presidencial del nuevo régimen está apretado en tiempos. De no quedar aprobado en la semana del 1 al 5 de junio, el proyecto corre el riesgo de no cumplir los plazos - crédito @PaolaHolguin/X

Precisamente, la Corte Constitucional ya advirtió que la falta de una ley sancionada para esa fecha provocaría un “vacío jurídico que generaría un escenario de impunidad para enfrentar el contrabando y las infracciones aduaneras”.

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Luego de la aprobación, el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Carlos Emilio Betancourt, se mostró satisfecho. “Ya estamos ad portas de preparar ponencia para segundo debate y esperemos que todo siga saliendo adelante. El Gobierno le ha apostado muchísimo a esto en un ejercicio de concertación, de encuentro, de convergencia con todos los agentes del sector privado, con todas las tendencias políticas, porque se ha entendido que es un régimen crucial para la autoridad colombiana y para todos los usuarios aduaneros del país”, anotó.

Por su parte, el representante a la Cámara Alejandro Toro, coordinador ponente, destacó que “hubo un consenso completo entre todos los congresistas, pero más allá de los congresistas, de los gremios, del Gobierno también, y se escuchó a la academia. Así que hoy le entregamos para segundo debate ya de plenaria de Senado y Cámara, un documento maduro y esperamos que los presidentes de Senado y Cámara lo pongan muy rápido en la agenda”.

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Modernización y alcance de la reforma aduanera

Es de anotar que el articulado incorpora el principio de favorabilidad y establece multas ajustadas a la gravedad de las infracciones. Además, contempla la reducción de procedimientos, eliminación de sanciones de difícil ejecución y simplificación de la normativa para todos los usuarios aduaneros.

Analdex pidió celeridad para la aprobación del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero - crédito @AnaldexColombia/X

La iniciativa busca:

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Reorganizar el sistema sancionatorio para garantizar un tratamiento equitativo y transparente.

Eliminar duplicidades normativas.

Agilizar trámites.

Facilitar tanto la importación como la exportación de mercancías en todo el territorio nacional, lo que permitirá un entorno regulatorio más eficiente para importadores y exportadores.

Al respecto, la senadora Gloria Flórez, ponente del proyecto, enfatizó en que es un “proceso largo de concertación, de reconocimiento de los distintos intereses, porque de lo que se trata ese proyecto de ley es de modernizar todo el sistema aduanero, el Régimen Sancionatorio Aduanero, para facilitar la importación y la exportación. Una mano tendida del Gobierno nacional al sector productivo, al sector exportador e importador”.

Qué dice el sector logístico

El sector logístico, pieza esencial en la cadena de comercio exterior, recibió con entusiasmo el avance legislativo. El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), Miguel Espinosa, valoró la profundidad del debate.

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“Yo pienso que se han dado unas discusiones supremamente ricas, unos debates muy interesantes, muy enriquecedores desde la parte conceptual, pero lo más importante, desde la parte práctica y desde la parte operativa en puertos, aeropuertos y pasos de frontera en el país”. De igual forma, hizo hincapié en la urgencia de la sanción definitiva y las repercusiones para el sistema aduanero: “Y necesitamos que de una vez por todas el país cuente con esta ley del régimen sancionatorio aduanero antes del 20 de junio”.

Acopi Antioquia pidió dar prioridad a la aprobación del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero - crédito @AcopiAntioquia

Para operadores y usuarios, la aprobación permitirá mayor previsibilidad y eficiencia en el movimiento de mercancías. Los gremios anticipan una mejora en la atención operativa y en los controles en zonas estratégicas, como puertos, aeropuertos y fronteras, en respuesta a las crecientes exigencias del mercado internacional.

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La modernización normativa propicia un entorno favorable para sancionar infracciones de manera efectiva y fortalece el desarrollo del comercio exterior colombiano.

Luego de la aprobación, gremios como la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) Antioquia pidieron celeridad para la aprobación cuando antes de las modificaciones al Régimen Sancionatorio Aduanero.

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