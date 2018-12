Otros datos de relevancia, en la Ciudad de La Punta, donde el intendente no es oficialista (no debiera ser necesario destacarlo pero en San Luis si no estás alineado al gobernador, se hará lo imposible para imposibilitar la gestión), el Ministerio del Interior, la Secretaría de Hábitat y la Secretaría de Deportes de la Nación inauguraron la pileta de natación, el Centro Recreativo en el polideportivo municipal Manuel García Ferré y obras viales, todas muy importantes para los puntanos de la zona.