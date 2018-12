Sin duda alguna Bin Salman participó del G20, siendo integrante y no pasivo espectador, para salvar las apariencias, para sondear la opinión de sus socios estrategas en el evento de Buenos Aires. Trump había dispuesto, apenas embarcado en Washington, que no cumpliría con la entrevista con Putin, ni con Turquía ni con Corea del Sur, programadas de antemano, en represalia de la actuación rusa en la anexión de Crimea y en la captura de barcos ucranianos: un caso previo a la guerra suele acontecer en esos casos. El desplante a Turquía y a Corea del Sur es poco claro, habida cuenta de que son dos aliados históricos en la Guerra Fría con la ex Unión Soviética.