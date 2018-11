Los demás ejes que se van a abordar en el G20, como son el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y la búsqueda de un futuro alimentario sostenible, no serán posibles sin enfrentar el desafío que implica empezar a pagar la deuda que el mundo tiene con la educación. De acuerdo con un documento presentado por la Comisión Internacional sobre la Financiación de las Oportunidades para la Educación Mundial, unos 263 millones de niños y jóvenes no van a la escuela y 25 millones nunca han ido a clase. Y ya se estima que más de dos tercios de los niños en edad escolar en países pobres no lograrán superar la educación primaria en el 2030, y otro dato no menos es que el número de niñas que no empieza la escuela es el doble que el de niños.