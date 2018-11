Como pocas veces a lo largo de todo este fatídico suceso, marinos e ingenieros navales venían coincidiendo en que intentar un rescate del submarino es una tarea altamente compleja, extremadamente onerosa, demandante de una gran cantidad de tiempo y, lo que es peor, de resultado totalmente incierto. La armonía se quebró cuando una vez más la ideología nos nubló el raciocinio y entonces, a como dé lugar, no hay argumento que valga en contrario. "Queremos al San Juan de vuelta entre nosotros, no traerlo implica no querer que sepamos la verdad". No hay el menor lugar en la cuña ideológica para aceptar un: "No se puede, no conviene o no está a nuestro alcance hacerlo".