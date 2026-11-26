Tomas aéreas del operativo conjunto de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República en Durango. Crédito: Gabinete de Seguridad

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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando Félix Corrales, alias “El Chapo Félix”, identificado como operador de la célula delictiva “Fuerzas Especiales Zambada”, vinculada con la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Detenidos tras operativo contra las Fuerzas Especiales Zambada. Crédito: Especial

La detención ocurrió la tarde del pasado 25 de noviembre en inmediaciones del poblado Cupia, municipio de Tamazula, Durango, como resultado de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad con apoyo de aeronaves en la zona.

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Según información compartida por dependencias federales, los efectivos, al realizar recorridos terrestres, detectaron sobre una brecha a varias personas armadas con equipo táctico. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los sujetos huyeron hacia una zona de maleza, pero fueron alcanzados y detenidos. En el despliegue fueron capturadas tres personas más, entre ellas un menor de edad.

La captura fue realizada el pasado 25 de noviembre a las 16:00 horas

La detención de “El Chapo Félix” ocurrió el miércoles 25 de noviembre, a las 16:00 horas, un día antes de la confirmación oficial del operativo. El Registro Nacional de Detenciones (RND), consultado por Infobae México este jueves 26 de noviembre a las 15:40 horas, ubicó el arresto sobre un camino de terracería cerca del poblado de Cupia, municipio de Tamazula de Victoria, Durango, en las coordenadas geográficas 24.649840, -106.455200.

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El Chapo Félix, detenido en Durango. Crédito: Especial

El RND describe a Félix Corrales como una persona del sexo masculino, de tez clara, con barba y bigote escaso, cabello corto, que vestía playera tipo polo negra, pantalón beige y botas tácticas negras al momento de su captura. El documento no asienta ningún alias asociado al nombre registrado; ese dato fue confirmado este día por el Gabinete de Seguridad.

Ficha del RND sobre la detención de "El Chapo Félix". Crédito: SSPC

Según el registro, la SSPC fue la autoridad que efectuó la detención. Fernando Félix Corrales quedó a disposición del Ministerio Público. Su ubicación actual, de acuerdo con el RND, es la Fiscalía Federal en Sinaloa de la Fiscalía General de la República (FGR), sin detallar la sede exacta en el estado.

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Junto con “El Chapo Félix”, identificado en las imágenes oficiales como Félix “N” - o por el Gabinete de Seguridad como Fernando “N”-, fueron capturados Javier “N” y Marco “N”, ambos mayores de edad, en el mismo punto sobre el camino de terracería cercano a Cupia.

También fue detenido un menor de edad, cuya identidad no se dio a conocer por su condición, y cuyo rostro fue totalmente difuminado en las imágenes oficiales difundidas por las autoridades, a diferencia de los otros tres detenidos, cuyas fotografías circularon únicamente con los ojos cubiertos.

Fue detenido con tres sujetos más. Crédito: Gabinete de Seguridad

Para el desarrollo de la operación, las autoridades contaron con el apoyo de aeronaves de la Semar, las cuales brindaron seguridad a las unidades terrestres desplegadas en la zona. Debido a las condiciones del terreno, calificado como de difícil acceso, se determinó realizar el traslado aéreo de los cuatro detenidos.

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Las autoridades aseguraron armamento, cargadores y chalecos balísticos en el operativo

En el lugar de los hechos se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores y 260 cartuchos útiles de diferentes calibres. Además, los efectivos recuperaron seis chalecos balísticos que portaban los sujetos al momento de la detención.

Las fotografías oficiales de la detención muestran que “El Chapo Félix” vestía un chaleco táctico con la leyenda “Fuerzas Especiales”, en posible alusión al nombre de la célula que presuntamente operaba. El menor de edad, por su parte, portaba un chaleco con una inscripción parcialmente visible que podría leerse como “K-17” o “K-11

Armas aseguradas tras el operativo. Crédito: Gabinete de Seguridad

El armamento, el equipo táctico y las cuatro personas detenidas fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica conforme a la legislación vigente.

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“Los Mayos” opera bajo el mando de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como líder de la facción tras el arresto de su padre en julio de 2024, y le atribuye el control de actividades que incluyen narcotráfico, extorsión, corrupción y secuestro en distintas regiones del país. Sobre él pesa una recompensa ofrecida por Estados Unidos de 15 millones de dólares.

Tras la operación contra la célula criminal, la Semar y la SSPC refrendaron su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional mediante operaciones orientadas a preservar el Estado de derecho.

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Además, en una publicación hecha por el Gabinete de Seguridad, señalaron que continuarán las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades colindantes para debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y avanzar en la pacificación de la zona.