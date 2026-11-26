Capturan a “El Greñas”, uno de los líderes de la ASAEO ligado al cobro de piso a comerciantes en Oaxaca. @FISCALIA_GobOax

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a E. D. S. S., alias “El Greñas”, señalado como uno de los líderes operativos de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) en la Central de Abasto de Oaxaca de Juárez. La captura se ejecutó mediante un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el C5i de Oaxaca y la Policía estatal.

El detenido es investigado por el delito de extorsión agravada, en la modalidad de cobro de piso, en agravio de comerciantes de ese mercado.

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El operativo y las autoridades involucradas

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un Juzgado de Control, como parte de la estrategia permanente de la FGEO para desarticular células delictivas dedicadas a la extorsión en el estado.

En la operación participaron de forma conjunta instancias federales y estatales: la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, el C5i de Oaxaca y la Policía estatal, junto con la propia Fiscalía. Tras su aprehensión, “El Greñas” fue puesto a disposición inmediata de la autoridad judicial correspondiente para que se determine su situación jurídica.

El rol señalado dentro de la ASAEO

Los trabajos de inteligencia e investigación criminal ubican a E. D. S. S. como uno de los principales líderes y operadores de la ASAEO en la Central de Abasto. Su zona de operación se habría extendido hacia colonias y agencias cercanas, entre ellas Montoya y San Martín Mexicapam.

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Capturan a “El Greñas”, uno de los líderes de la ASAEO ligado al cobro de piso a comerciantes en Oaxaca. @FISCALIA_GobOax

De acuerdo con las indagatorias, el imputado se encargaba directamente del cobro de piso a locatarios y comerciantes. Además, comercializaba espacios públicos para que terceros pudieran trabajar bajo el respaldo, las siglas y la calcomanía de la organización.

Las investigaciones también establecen que mantenía comunicación directa con la dirigencia de esta estructura. Recolectaba cuotas a nombre de los líderes de mayor rango y coordinaba acciones relacionadas con la toma de terrenos en áreas cercanas a la Central de Abasto.

Conforme a los datos integrados en el expediente judicial, el caso tiene como antecedente hechos iniciados en octubre de 2024 en la zona de tianguis de la Central de Abasto.

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Esos hechos estuvieron vinculados a esquemas abusivos de cobros, intereses y multas excesivas, acompañados de amenazas contra comerciantes del lugar.

La extorsión documentada en junio de 2025

El expediente detalla un episodio ocurrido el 22 de junio de 2025, cuando E. D. S. S. habría ingresado junto con otro individuo a un local comercial de la colonia Margarita Maza de Juárez, en San Martín Mexicapam.

En ese lugar, exigió directamente a la comerciante el pago de una cuota mensual de 2 mil pesos por concepto de “protección y derecho de piso” para permitirle seguir trabajando.

Ante la negativa de la víctima, ambos sujetos ejercieron violencia e intimidación en su contra. La jalonearon, le arrojaron equipo de trabajo y la amenazaron con incendiar su negocio.

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Calcomanía de la ASAEO. Crédito: Facebook - Códices Oaxaca

Según las indagatorias, le exhibieron un arma de fuego corta que portaban a la cintura y la despojaron de su teléfono celular como un presunto “adelanto” de la cuota mensual exigida.

Postura de la Fiscalía y llamado a denunciar

La FGEO señaló que, con la captura de este operador, se asesta un golpe directo a las estructuras financieras y operativas que lucran con el temor de quienes trabajan en la Central de Abasto y su entorno inmediato.

La institución reiteró un mensaje dirigido a la ciudadanía: nadie tiene derecho a cobrar por dejar trabajar y la extorsión no puede convertirse en una condición de vida.

La Fiscalía exhortó a las y los comerciantes que hayan sido víctimas de este delito a presentar su denuncia correspondiente.

Los orígenes de la ASAEO como organización gremial

La Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca nació como una coalición de transportistas, comerciantes de mercados y vendedores ambulantes. La agrupación surgió tras la desarticulación de organizaciones priistas que ya contaban con base social y control territorial.

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Desde 2022 Noé Jara Cruz comenzó a tejer alianzas con estos grupos para respaldar el proceso electoral de su hermano, el actual gobernador Salomón Jara. La ASAEO aglutinó entonces a agrupaciones como la Confederación Joven de México, el Sindicato Libertad, la CTM, la CROC, el Sindicato Cardenista y la Unión de Camioneros Materialistas, coordinadas por los hermanos Ríos Suárez para negociar con el Gobierno estatal.

(Crédito: Marina)

Tras la detención de varios de sus integrantes, los líderes de la organización se reagruparon bajo un nuevo nombre, la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca (FESO), y comenzaron a colocar calcomanías de esta nueva estructura sindical.

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La ASAEO es descrita como una organización gremial y de transporte de carga que agrupa sindicatos, choferes y trabajadores de la construcción en el estado, nacida como coalición para unificar el control de concesiones de transporte y la contratación en obra pública y privada frente a autoridades y empresas contratistas.