La concepción alberdiniana sostiene que son cinco en total, tres monopólicas, a saber: Justicia, Defensa y Seguridad y dos subsidiarias: Educación y Salud. En estos dos últimos ítems en particular los ciudadanos que tengan medios económicos para solventarlas, deben, es mandatorio, que lo hagan a través de su propio peculio y por otro lado aquellos compatriotas que por distintas razones de la vida se encuentren en dificultades, el Estado debe hacerse cargo de la Educación (Ley 1.420 – Laica y Gratuita) y de la Salud de ellos, reitero, los más necesitados, recordando siempre que todos los seres humanos hemos sido creados iguales en derecho y distintos en capacidades. Decía el gran estadista con singular profundidad: "El Gobierno no ha sido creado para hacer ganancia sino para hacer justicia. No ha sido creado para hacerse rico sino para ser guardián y centinela de los derechos del hombre". Estaba convencido del concepto anglicano del trabajo que no sólo no lo considera como un sacrificio sino que por el contrario premia al exitoso, al que se supera día a día con su esfuerzo personal.