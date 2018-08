Gobernar conlleva, más temprano que tarde, un natural e inevitable desgaste. Tras un año en el que el peso se devaluó en torno a un 160%, el FMI nuevamente desembarcó en el país, las tarifas de los servicios básicos no desaceleran su escalada y la indomable inflación no baja del 30% anual, la economía se volvió evidentemente el talón de Aquiles de Cambiemos. Como deslizó el propio ministro de Economía —y ex panelista televisivo— Nicolás Dujovne: "Gobernar no es tan fácil como comentar".