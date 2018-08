Afortunadamente nuestros países no están entre los focos de tensión mundial, pero no por ello dejan de tener interés geopolítico para Washington. En especial, en un mundo que va dejando atrás el periodo unipolar iniciado con el colapso soviético para asumir rasgos más multipolares en el plano Interestatal así como también la difusión y creciente impacto de actores no estatales como el terrorismo en red, el narcotráfico, la piratería informática, los flujos de capitales privados que ingresar o egresan de uno o más países en segundos guiados por versiones, clichés, avaricias o miedos.