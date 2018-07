Me decía Miguel Ángel Toma que junto al doctor Horacio Jaunarena redactaron un documento sobre el nuevo rol de las fuerzas de seguridad, el cual por intermedio de Fulvio Pompeo llegó a manos del Presidente. Dicho documento registra la necesidad de cooperación y asistencia en comunicaciones y logística hasta en ingeniería de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, no en la represión del delito interno. Pregunto, ¿en la lucha contra el narcotráfico el rol de las Fuerzas Armadas sería de inteligencia o activo? Me aclaraba que el 60% de las fuerzas de Prefectura y Gendarmería no está en el control de nuestro mar y ríos internos y fronteras terrestres, están ocupados en el control de los barrios más complicados ante la presencia narco en Argentina.