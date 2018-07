Una de las consecuencias de las actuales tendencias sería la fragmentación del sistema comercial, en torno a varios clubes preferenciales limitados a grupos de países no necesariamente pertenecientes a una misma región. Uno de ellos podría ser el Transpacific Partnership (TPP). A pesar de su referencia a la región del Pacífico, está abierto al ingreso de cualquier país del mundo, por el artículo 4 de su capítulo 30, lo que explica que recientemente un ministro de Teresa May señalara que el Reino Unido podría eventualmente acceder una vez que concluya el Brexit. Nada excluye la posibilidad de que, a pesar de todos los ruidos, los Estados Unidos regresen al TPP, incluso junto con China, entre otros países. Otro "club privado" de comercio preferencial sería el Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), que incluiría a 16 países del Asia-Pacífico, y además de los de la ASEAN, a China, India, Japón, Australia y Nueva Zelanda, estos es, una población de 3500 millones de personas. No sabemos aún si además también estaría abierto a países de otras regiones. Acaban de celebrar su última reunión ministerial en Tokio y aspiran a concluir la negociación a fin de este año.