Dos estudiantes de la UAEM son asesinados en Cuernavaca: otro adolescente resulta herido durante el ataque

Dos estudiantes de la Prepa 2 de la UAEM fueron asesinados en Cuernavaca.

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Dos estudiantes adolescentes de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados la noche del sábado 26 de septiembre en la colonia Chulavista, en Cuernavaca. Un tercer adolescente, de 16 años, resultó herido durante el ataque.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y aseguró que agotará todas las líneas de investigación relacionadas con los hechos.

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Dos estudiantes de la Prepa 2 murieron durante el ataque en Cuernavaca

De acuerdo con la información proporcionada, Shamet y Gael, ambos menores de edad y alumnos de la Preparatoria Número 2, se encontraban con otros dos jóvenes cuando fueron atacados con armas de fuego en la colonia Chulavista.

Los cuatro adolescentes habían salido del poblado de San Antón a bordo de dos motocicletas y se dirigían a dejar a uno de sus compañeros en su domicilio, al sur de Cuernavaca.

El ataque ocurrió mientras los adolescentes viajaban en dos motocicletas.

Según testimonios recabados, cuando circulaban por Chulavista, cerca de las oficinas del Partido del Trabajo, hombres armados dispararon contra ellos y posteriormente escaparon a bordo de un automóvil.

Los dos estudiantes de la UAEM murieron en el lugar. El adolescente de 16 años, quien pertenece a otra institución educativa, resultó herido y fue trasladado por sus propios medios a un hospital. El cuarto joven salió ileso.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del ataque ni sobre personas detenidas.

Fiscalía de Morelos realiza primeras diligencias por el doble homicidio

Tras el reporte de las detonaciones, vecinos solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al sitio, mientras que posteriormente personal de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales realizó las primeras diligencias.

Comunicado de prensa.

La Fiscalía llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos y señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer el doble homicidio.

Entre las versiones mencionadas por personas cercanas a las víctimas se encuentra la posibilidad de que el ataque estuviera relacionado con un intento de robo de las motocicletas. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por la Fiscalía.

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Hasta ahora, tampoco se ha establecido públicamente el motivo por el que los agresores habrían disparado contra los jóvenes.

El ataque ocurrió la noche del sábado 26 de septiembre en la colonia Chulavista .

Dos alumnos de la Preparatoria Número 2 de la UAEM murieron.

Un adolescente de 16 años resultó herido.

Un cuarto joven que se encontraba con ellos salió ileso.

La Fiscalía de Morelos informó que agotará todas las líneas de investigación.

UAEM exige esclarecer el asesinato de sus estudiantes

Luego de conocer los hechos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresó su indignación por el asesinato de los dos adolescentes y manifestó sus condolencias a sus familias.

Comunicado de la UAEM.

La institución informó que brindará acompañamiento y apoyo institucional a los familiares, además de mantener coordinación con las autoridades encargadas de la investigación.

La rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables.

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La universidad también hizo un llamado a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, instituciones y sociedad civil para fortalecer acciones dirigidas a garantizar que las juventudes puedan desarrollarse en espacios libres de violencia.

La UAEM señaló que este caso vuelve a afectar a una comunidad universitaria que ha registrado otros asesinatos y feminicidios en los últimos meses.

El caso ocurre después del asesinato de una estudiante de intercambio

El doble homicidio ocurrió 15 días después del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española que realizaba un intercambio académico en la UAEM y quien fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla.

La UAEM expresó su indignación por el asesinato de dos de sus estudiantes. REUTERS/Margarito Perez Retana

La Fiscalía de Morelos investiga ese caso como feminicidio.

Entre otros casos mencionados por la universidad se encuentran los de:

Aylin Rodríguez Fernández , estudiante de Psicología, localizada sin vida en abril de 2025 en Jiutepec

Kimberly Joselin Ramos Beltrán , estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, víctima de feminicidio en febrero de 2026

Karol Toledo Gómez, alumna de Enfermería de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, quien también fue localizada sin vida.

También se encuentra el caso de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de bachillerato de 15 años, localizada sin vida en mayo de 2026 en las inmediaciones de Tepoztlán.

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La información proporcionada señala que, con los asesinatos de los dos alumnos de la Preparatoria Número 2, suman siete asesinatos y feminicidios de integrantes de la UAEM.

Comunidad universitaria pide justicia tras el doble asesinato

La comunidad universitaria exigió esclarecer el asesinato de los dos estudiantes. Heraldo media group

Además de la postura institucional, Resistencia Estudiantil solicitó el esclarecimiento del crimen y pidió evitar la criminalización de las víctimas.

La familia Arce Díaz confirmó en redes sociales el fallecimiento de Christian Shamed y solicitó discreción durante los preparativos para la velación. También informó que posteriormente daría a conocer los detalles correspondientes y pidió a quienes acudieran hacerlo vestidos de blanco.

Mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía, en la Preparatoria Número 2 está prevista para este lunes una ceremonia en memoria de los estudiantes.

La UAEM reiteró su acompañamiento a las familias y su llamado a las autoridades para esclarecer el doble homicidio ocurrido en Cuernavaca.