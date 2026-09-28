Chef JoséRa Castillo comparte su receta de brownies de oreo para poner tu propio negocio

Varias porciones de brownie de chocolate con trozos de galleta Oreo reposan en un plato sobre una mesa de madera junto a un vaso de leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El reconocido chef mexicano José Ra Castillo suele compartir diversas recetas en sus redes sociales y en esta ocasión mostró una opción que no es sólo para cuando tengas antojo de algo dulce sino que se trata también de una opción que puedes convertir en un negocio.

Estos brownies Oreo combinan un interior húmedo y chocolatoso con el toque crujiente de las galletas y las chispas de chocolate.

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El resultado es un dulce intenso, fácil de preparar y perfecto para acompañar con café, leche o una bola de helado de vainilla.

La receta parte de una base clásica de brownie con chocolate negro, mantequilla y cacao. Las galletas Oreo se colocan en la superficie antes del horneado para que queden integradas en cada porción.

De acuerdo con lo que comparte el chef en si red social, el costo de estos brownies es de 21 pesos y aunque él sugiere que puedes venderlos hasta en 90 pesos, tú puedes elegir el precio que mejor se adecue a tu emprendimiento.

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Sin duda, ya sea para venta o tan solo para disfrutar no puedes dejar pasar esta receta.

Un cocinero muestra el proceso de elaboración de brownies de chocolate en una cocina. En las imágenes se observa la filtración de ingredientes en polvo, la mezcla de la masa, el vertido de la preparación en un molde cuadrado y el empaquetado individual del producto en papel. Finalmente, se muestra en pantalla el costo asignado por cada porción. (@joseracastillo)

Receta de Brownies Oreo

Estos brownies Oreo se preparan con una mezcla de chocolate negro fundido, mantequilla, huevos, azúcar y cacao en polvo. La masa se hornea en un molde cuadrado hasta conseguir una textura tierna en el centro y ligeramente crujiente en los bordes.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos .

Cocción: 40 minutos .

Reposo y enfriado: 20 minutos .

Tiempo total: 1 hora y 20 minutos.

Ingredientes

3 huevos. 250 g de azúcar. 150 g de chocolate negro. 90 g de mantequilla. 120 ml de leche. 160 g de harina de todo uso. 40 g de cacao en polvo. 10 g de fécula de maíz. 4 g de levadura química o polvo para hornear. 4 g de sal. 50 g de pepitas de chocolate. 9 galletas Oreo.

Cómo hacer Brownies Oreo, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C, con calor arriba y abajo. Derrite el chocolate negro junto con la mantequilla. Puedes hacerlo al baño María o en el microondas, en intervalos cortos. Remueve hasta obtener una mezcla lisa. Deja que baje ligeramente la temperatura antes de añadirla a los huevos. Coloca los huevos y el azúcar en un bol amplio. Bate hasta conseguir una mezcla más clara y con algo de volumen. Tamiza la harina, el cacao, la fécula de maíz, la levadura química y la sal. Añade a la mezcla de huevos el chocolate fundido con la mantequilla y la leche. Remueve hasta integrar. Incorpora los ingredientes secos poco a poco. Mezcla solo hasta que no queden restos de harina. No batas en exceso para conservar una textura tierna. Agrega las pepitas de chocolate. Mézclalas con movimientos suaves. Forra un molde cuadrado con papel de horno. Vierte la masa y alisa la superficie. Distribuye las galletas Oreo por encima. Puedes colocarlas enteras o partirlas en trozos. Hornea durante 40 minutos a 180 °C. El centro debe quedar ligeramente húmedo, pero no líquido. Retira el molde del horno y deja enfriar los brownies antes de cortarlos en cuadrados.

Una infografía de Infobae detalla los pasos e ingredientes necesarios para elaborar brownies de chocolate con galletas Oreo horneados a 180 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

Calorías: 350 kcal .

Proteínas: 6 g .

Hidratos de carbono: 47 g .

Grasas: 18 g .

Azúcares: 31 g .

Fibra: 3 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva los brownies en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 3 días.

También puedes guardarlos en la nevera hasta 5 días. Sácalos unos minutos antes de servir para que recuperen una textura más tierna.

Para congelarlos, envuelve cada porción y guárdala durante un máximo de 2 meses. Descongela los brownies en la nevera o a temperatura ambiente.