Todo, como se ve, se resume en la manera de hacer política. Este Gobierno ingresó a la Casa de Gobierno con las ganas de "manejar" el poder, disfrutarlo, pero no creó las condiciones para entenderse concretamente con sus críticos. Parecían iluminados, una juventud arrolladora que pensaba que darían vuelta la tremenda carga con ganas y promesas, pero con débiles estrategias. Por suavidad mal interpretada o por temor a romper todos los puentes con la fragmentada oposición peronista, no mostraron las cuentas en quiebra que recibieron y eso fue un tremendo error, cuyas consecuencias hay que pagarlas. Las sociedades se olvidan con facilidad del pasado reciente y solo viven en el presente y valoran o no las acciones de un gobierno que prometió mucho pero aun así con ello no alcanzó los éxitos esperados.