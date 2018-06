Lo de "la garra" como expresión de coraje obstinado para defender valores propios, bienvenido sea. Cuando, en cambio, es usado para explicar de modo simplista y dogmático los grandes triunfos deportivos, termina siendo un disvalor, porque ignora la acción inteligente y resta mérito al aporte del trabajo paciente y sacrificado. No hay duda de que todos los grandes deportistas, como los mejores médicos, estadistas o maestros que tuvo el país, han llevado a cabo sus aportes por su voluntad de sobrellevar adversidades. Pero esto no ha bastado: se ha requerido paciencia, esfuerzo consistente, acción inteligente, búsqueda de la mayor calidad. Edinson Cavani es admirable cómo lucha en la cancha, pero puede hacerlo no solo por su "garra", que la tiene, sino por su implacable disciplina de entrenamiento y el orden en su vida personal, sin los cuales no habría "garra" posible.