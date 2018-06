Otra discusión relevante a estos efectos es la que tenemos en estos días acerca de la valiente decisión del presidente Mauricio Macri de acudir al FMI para frenar la corrida cambiaria que nos hubiera conducido a un desastre. ¿Qué es más sensible? ¿Anticiparse a frenar una corrida que, como lo muestra nuestra historia, hubiera generado un nuevo empobrecimiento masivo o la crítica sin propuestas? No me cabe duda que en la decisión del presidente Macri hubo una enorme cuota de sensibilidad social, aunque sea más cómodo cuestionarlo en función de la sensibilidad.