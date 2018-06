El derecho a ejercer autonomía sobre su cuerpo es irrefutable, afirman. Los que hablan de pueblo, patria y voluntad general, a la hora del aborto, ignoran el destino común. Puesto que si el Estado avala esas conductas individuales, podría darse el caso de extinción de una comunidad. Me dirán que es imposible que eso ocurra, pues el aborto no es un hecho masivo. Cierto. Pero las leyes no son solo lo que prohíben o habilitan, sino los valores que deben respetarse. Las leyes son docencia. Bajan línea. Los defensores de las ideologías de la salvación por todos han devenido en el "sálvese quien pueda". Ignoran o mejor dicho niegan que por encima de ciertas libertades individuales haya una sociedad y un colectivo humano que no se puede dar el lujo de permitir semejante desvarío. ¿Es que acaso identifican la libertad con la ausencia de vínculos?