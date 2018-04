Por otro lado, China y Japón no han permanecido impávidos. China recibió con honores a Kim y entablaron reuniones a fines de marzo. Según el experto Tong Zhao del Carnegie Tsinghua Center for Global Policy en Beijing, China quiere asegurarse una buena resolución en estas cumbres diplomáticas para darle aire a una solución no bélica ante el incremento de las pruebas nucleares conducidas desde la llegada de Kim al poder. Shinzo Abe, primer ministro de Japón, fue recibido en el resort Mar-a-Lago por Trump para discutir sobre comercio y los pasos a seguir con Corea del Norte, puesto que la pretensión japonesa es la eliminación de cualquier misil que tenga alcance a su país.