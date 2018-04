En cualquier caso, queda claro que las alzas de tarifas no tienen ninguna relación con la necesidad de revertir la caída de la inversión en petróleo y gas. Se trataría, apenas, de una medida para eliminar subsidios. No es política energética sino política fiscal. Por eso, esta misma semana, el Gobierno se esforzaba en difundir que Aranguren le hizo ahorrar a Mauricio Macri ochenta mil millones de pesos. Eso puede ser un mérito o no, según cómo se evalúen las consecuencias de ese ahorro en términos inflacionarios o recesivos. Pero, en todo caso, es independiente de la producción de energía. Aranguren, en este caso, actúa más como un secretario de Hacienda que como un ministro de Energía; recorta pero no logra que el país produzca un bien esencial.