La penalización del aborto, dicen muchos, no genera el efecto buscado (evitar abortos), pero sí provoca efectos muy nocivos relacionados con la clandestinidad del aborto. Por lo tanto, argumentan: "Para proteger tanto a las mujeres como a los fetos, eliminemos la penalización (para así eliminar la clandestinidad del aborto), y busquemos evitar abortos con medidas no punitivas (por ejemplo, una educación sexual integral que evite embarazos no deseados)". El argumento es engañoso. Es cierto que el número de abortos en la Argentina es tan alto que sugiere que el aborto es un servicio de fácil acceso, aunque la ley lo prohíba. El error argumental consiste en tomar este dato de la realidad como dado y fijo, en vez de preguntarnos por qué la ley no es eficaz. La razón: el Estado nunca se tomó el trabajo de aplicarla. ¡Pero podría hacerlo! Si para una mujer embarazada que decide abortar es tan fácil dar con alguien que le practique el aborto buscado (como lo sugieren las estadísticas), ¡cuánto más fácil será para el Estado dar con esas clínicas clandestinas y eliminarlas! Si la ley vigente no evita abortos, esto no es culpa de la ley, sino de las autoridades encargadas de hacerla valer.